Le pagelle di Napoli-Inter. Rosso di sera e in arbitri migliori nessuno ci spera.

Rosso di sera e in arbitri migliori nessuno ci spera

Rapuano con la sua prestazione inadeguata ha condizionato la partita e reso un pessimo servizio a chi aveva pensato di usare la super coppa come uno spot per il calcio italiano.

Continua l’horror show tra razzismo e arbitri scarsi.

Il Napoli ci ha messo orgoglio e testa ha fatto il massimo possibile in questo periodo.

Mazzarri ha indicato la via e la squadra lo sta seguendo ora sarà fondamentale non vacillare e trovare il modo per migliorare la costruzione del gioco.

Mazzarri 6 L’aveva preparata nel modo più consono dato il momento storico. Resta incomprensibile la sostituzione di Kvaraskelia e non si lascia la squadra sola durante la consegna della medaglia.

Gollini 7 prestazione eccellente

Di Lorenzo 6,5 Ha fatto una grande partita ma su Lautaro ha sbagliato la lettura.

Rrahmani 7 Molto bene è tornato.

JJesus 6.5 Ormai non molla più niente

Zerbin 5 Stavolta anonimo

Cajuste 6 Lascia sempre la stessa sensazione -Potrebbe fare di più-

Lobotka 7 Munaciello è ancora una volta il migliore in campo è vero che quell’uscita leggera fa fare gol a Lautaro ma era sfinito.

Mazzocchi 6 Diligente

Kvara 6.5 Lui e Politano sono quelli che stanno soffrendo di più la nuova disposizione in campo. Bisognerà trovare dei correttivi.

Simeone 6.5 Bisogna mettersi d’accordo se l’espulsione non è colpa sua non può essere penalizzato. Poteva stare più attento dopo la prima ammonizione? Si ma i calciatori non sono robot e se devi interpretare la partita come una battaglia nessuno può chiederti di toglierti l’elmetto perché hai un arbitro inadeguato.

Politano 5 Non incide ma aveva anche un problema fisico.

Lindstrom 6 Entra bene, magari si potrebbe pensare di utilizzarlo di più.

Raspadori 5 Evanescente

Ostigard 6 Entra bene

Gaetano 5 Insufficente

Mario Rui 6 Entra con personalità

