Le pagelle di Napoli-Juventus: Dammi tre parole Testa, gambe e cuore.

Il Napoli in cinque partite da che non lo aveva, ora, si fa un cuore così.

Al di là del risultato dicono le curve napoletane, al di là degli infortuni risponde la squadra.

O parla’ chiaro è fatto pe ‘ll’amice

Senza paura. Una mini rivoluzione copernicana in versione napoletana. Conte e i suoi ragazzi hanno curato il cortocircuito e sono tornati gli amorosi sensi.

Mister e squadra si autoalimentano quello che prima si era svuotato, si è riempito di nuovo.

Sono otto e si vedono tutti

Otto i punti che separano il Napoli capolista dalla Juventus e ci stanno tutti, un abisso che sembra incolmabile e le scelte di Spalletti non pagano, la Juventus fa il primo tiro al 60esimo.

Ninna oh ninna oh questa squadra a chi la do?

Spalletti sceglie di non far dormire la squadra a Napoli ma solo i sogni restano d’oro.

Racconta di aver ammirato ancora una volta la città dalla terrazza dell’hotel nelle poche ore di permanenza e ribadisce l’amore e l’immortalità di un legame

Poi fa il contabile e si prende il merito di aver contribuito a mettere a posto i conti del suo ex club valorizzando e approvando giocatori ( Kvara. Kim e Osimhen che già c’era) che hanno permesso di fare la squadra più forte con la loro cessioni.

La stupidità senza limiti

Sentir invocare la lava del Vesuvio da gente che vive a Cercola e San Giuseppe vesuviano è più che folle é patetico

Conte 8 Grato ringrazia i suoi.

Indica la rotta ma sono i calciatori che devono mantenerla. L’aveva preparata pensando di trovarsi contro una punta ma l’ha risolta uguale senza problemi.

Il Napoli non molla al di là delle difficoltà: Capatosta come il suo allenatore.

Ne vince cinque di seguito e finisce imbattuto l’anno solare.

Savic 6 guarda entrare in porta il tiro di Yldiz che lo prende in contro tempo, blocca quello centrale di Zhegrova al 94esimo.

Beukema 6.5 entra nel pasticcio del gol di Yldiz per il resto efficiente e pure coraggioso in alcune uscite.

Rrahmani 7 Perfetto.Nel suo computer i virus non entrano.

Buongiorno 7 Va tanto in anticipo.

Di Lorenzo 7 É definitivo é tornato. Duetta con Neres e sfiora il gol.

Elmas 6.5 Factotum instancabile. Sostituire Lobo non è mica facile.

McTominay 7 Sfiora due volte il gol e ottimo nei recuperi.

Olivera 6 Fa tante cose buone ma si fa fregare sul gol anche se non solo colpa sua.

Neres 8 Eccellente. Lui e Hojlund sono una coppia di fatto e si scambiano gli assist. Stasera gliene fa uno e mezzo.

Hojlund 8 Voleva il gol ne ha fatti due.

Noa Lang 6.5 Entra nel secondo gol. Tanto dinamismo ma può fare di più.

