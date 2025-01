Le pagelle di Napoli-Juventus

Dicitincello vuje a ‘sta

Serie A

Il Napoli è ‘na passion’ cchiù fort’ ‘e na catena che non si spezza mai.

La vincono ancora una volta di forza e con forza.

Quando gli altri boccheggiano il Napoli li stende.

Dopo l’Atalanta tocca anche alla Juventus non è un caso ma la migliore qualità del Napoli:

La resistenza.

Una lunga maratona non si può vincere sempre in solitaria perché la potenza non è niente senza controllo.

Con il sangue agli occhi:

Basta guardarli in faccia e capisci.

Ti raccontano che sono umili, che manca ancora tanto tempo, che l’anno scorso sono arrivati decimi…ma quello che vogliono glielo leggi negli occhi che bruciano di desiderio, perché, oltre il loro immenso allenatore ci sono loro che da campioni erano stati ridicolmente bollati come giocatori normali.

Politano nel suo ennesimo recupero su Kolo Muani che festeggia come un gol per poi cadere stremato e Simeone che gioca alla morte scampoli di partita sono la raffigurazione di un sogno che hanno tutti nel cuore.

Nel frattempo hanno già fatto gli stessi punti de l’Annus Horribilis

Conte 10 Il Re Lea(de)r

Non ne sbaglia una sul campo e con la bocca.

Ringrazia i tifosi per il tempo che dedicano, non solo per la passione ma per il tempo.

Sbatte in faccia a tutti l’inadeguatezza di alcuni giudizi e sottolinea a favore di telecamere la consapevolezza che il Napoli lassù può dare fastidio.

Parla da leader esaltando il gruppo che ha a disposizione ma lui e il club sanno che c’è bisogno di uno sforzo in questi ultimi giorni di mercato. Sarebbe un enorme peccato non farlo.

Meret 8 Fa una parata pazzesca. Incolpevole sul gol.

Di Lorenzo 6.5 Entra meno dentro il campo, come a Bergamo ma ci sta.

Rrahmani 6.5 Va fatta una premessa che riguarda tutta la difesa, mezzo punto in meno ad ognuno perché sul gol erano posizionati malissimo. Per il resto controllo totale di ogni pericolo.

J Jesus 6.5 Vale la premessa di prima. Per il resto nessuno si sorprende più delle sue prestazioni.

Spinazzola 7 A lui voto pieno perché, a parte qualche indecisione, sembra stia vivendo una seconda giovinezza per come vola sul campo.

Anguissa 8 Perché deve ricordarsi che la partita inizia al primo minuto. Ormai lo sappiamo che carbura lentamente ma quando si mette a regime è immenso. Dice che non sa perché segna tanto. In realtà lo sa e gli dedica l’ennesimo gol.

Lobotka 6.5 Mezzo voto in meno al Magnifico Rettore perché fa una stupidaggine nel rinvio di testa ma le conseguenze sono gravi per l’errato posizionamento dei compagni.

Nel secondo tempo si riprende tutto quello che è suo.

Mc Tominay 7 Anche lui tracima nel secondo tempo e sul rigore fa una malattia.

Politano 8,5, Mostruoso.

Il manuale del giocatore perfetto. Testa, cuore, gambe, tecnica con quel tiro che sfiora la traversa e l’assist a Anguissa…

È l’emblema del Napoli che le vince di forza. Entra in partita al primo minuto e ne esce… solo per i crampi.

Lukaku 8 Lo sfiora di testa, lo segna di piede. Zittisce i tifosi juventini.

La decide,ancora lui. Duecento di questi giorni Romelu.

Neres 6.5 Comincia bene poi si spegne. Fa tanto lavoro difensivo.

Simeone- Mazzocchi-Gilmour-Ngonge

A tutti i subentrati anche chi ha giocato pochissimo 6.5

Per la determinazione e la concentrazione.

110 e lode allo stadio Maradona che è tornato ad essere il luna Park più divertente d’Italia.

