Le pagelle di Napoli-Milan Rasmus d’Arabia

La partita comincia con maglie azzurre contro rossonere. Ottimo.



Poi il primo milanista si gira e vedi che ha il nome scritto in arabo(?)

Ma non era la Supercoppa italiana?

Cos’è una carineria verso il paese ospitante?

Ma la partita la guardano in Italia e non é che siamo tutti esperti di arabo.

Meno male che i campioni d’Italia non cedono a nessuna stana tentazione esterofila.

La partita finisce con Allegri fuori di testa che riempie di parolacce Oriali.

Varrebbe la pena ricordare questi episodi quando si fa la cronaca di atti violenti legati al calcio o quando si imbrattano la faccia di rosso per patetiche proteste contro la drammatica violenza sulle donne o, peggio ancora, quando si chiedono pareri etici o morali a gente che, al massimo, può parlare di pallone.

In mezzo un Napoli perfetto che batte il Milan con un secco 2-0 e abbatte ogni fuoco di polemica che covava sotto le ceneri delle due sconfitte.

Ci sono vittorie che valgono più di una finale, questa era una di quelle.

Conte 8 Vincere stasera era troppo importante e importantissima la prestazione e il Napoli ha fatto entrambe le cose. Squadra corta e compatta, rotazioni, quelle disponibili, azzeccate.

Si toglie anche i primi paccheri dalla faccia vendicando la sconfitta di Milano.

Ottimo lavoro difensivo che ha tolto aria al Milan

Savic 6 Per la maggior parte della serata si gode le stelle e l’aria fresca del deserto di notte.

Di Lorenzo 6.5 Scende a fare il difensore puro ma sale nella performance. Esce sempre bene su Rabiot.

Rrahmani 7 Perfetto, perché perfettissimo non si può dire.

J.Jesus 7 L’immortale.

Politano 6.5 Torna a correre come se non ci fosse un domani. Marca Rabiot in area e regala una chicca a Neres con tanta qualità.

Lobotka 6.5 Meno male che Stan è tornato.

McTominay 7 Catalizzatore. Qualsiasi cosa gli fai fare la fa bene. Peccato per quel tiro finale che poteva essere il 3-0

Spinazzola 7 Non molla di un centimetro e fa partite l’azione del vantaggio

Neres 7.5 Dà la sensazione che possa, sempre, far succedere qualcosa di bello. Con Rasmus sono una coppia di fatto. Sblocca la partita.

Hojlund 8 Assist e gol. Instancabile e efficace. Migliore in campo.

Elmas 6 Conte lo elogia “Manca solo che lo metta in porta” Però deve essere meno precipitoso nelle scelte.

Lang SV

Vergara SV

Mazzocchi SV

Lucca SV

Gutierrez SV

