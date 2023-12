Le pagelle di Napoli-Monza

Il silenzio degli innocenti,

Il Presidente parla, fa gli auguri di Buon anno ma,soprattutto, il Mea culpa mea grandissima culpa.

Si batte il petto, chiede scusa e promette soluzioni.

Ammettere le colpe non è mai banale e va apprezzato, è l’unica cosa concreta dalla quale ripartire.

La partita:

Mazzarri 4.5

Troppo nervoso, questa non è adrenalina positiva ma cortisolo che avvelena.

La squadra ha bisogno di lucidità e fermezza non di caos e ansia.

Meglio nel secondo tempo ma il primo inguardabile. Vero che il Napoli è arrivato 3/4 volte davanti la porta ma per una squadra del genere è poco.

Il problema è che non segnano.

Simeone in panchina va spiegato meglio di come ha fatto, considerando che Raspadori non ha mai tirato in porta.

Meret 6.5 Para l’unico vero tiro pericoloso del Monza ma era un calcio di rigore.

Di Lorenzo 6 Vorrei ma non posso

Rrahmani 6 In ripresa ma sbaglia una buona occasione di testa

Juan Jesus 6 Mestiere e voglia

Mario Rui 6 Mente, piede e cuore ma causa anche un calcio di rigore.( Passatemi la rima)

Anguissa 5 Parte bene poi perde la strada e pure quella del gol. Vero che Di Gregorio fa un paratone ma lui gliela butta in bocca. Una volta era una farfalla oggi è un bruco.

Lobotka 5.5 Opaco, sembra una fotografia scolorita al sole.

Zielinski 4.5 Male e molle. La farfalla Zielu è volata via.

Zerbin 4.5 A correre corre ma, come già detto, il calcio non è il mezzo fondo, è un altro sport e si gioca con i piedi

Raspadori 5 Per il passaggio meraviglioso a Kvara ma lui sarebbe il centravanti e non ha mai tirato in porta. Inquietante.

Kvara Sbaglia 5.5 sbaglia un gol incredibile ma è l’unico giocatore veramente pericoloso del Napoli.

Per i suoi piedi passa tutto. Combatte e prende troppe, troppe botte.

Gaetano 4.5 Non incide e sbaglia un gol fatto.

Simeone SV Tenerlo in panchina è incomprensibile.

Contini 6 Di fiducia

Lindstrom 4.5 Chi l’ha visto?

