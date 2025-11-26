Le pagelle di Napoli-Qarabag: Napo Leone di nome Scott.

Qua ra Scott e ci dà dentro alla grande il purosangue scozzese con la criniera rossa.

Fa un gol e mezzo anzi e trequarti, recupero di 50 metri e domina soprattutto nel secondo tempo, come la squadra.

Galoppa insieme a Neres rigenerato nel corpo e nello spirito che volteggia da destra a sinistra, prende l’incrocio dei pali e fa una rovesciata alla Scott ma al portiere azero David sta troppo antipatico e dice:”Xeyr!”( No!)

Comunque sia, il Napoli ci mette cuore, testa e gambe.

Testa perché dopo il rigore tu potevi perdere e, invece, ci dai dentro.

Cuore per prenderti quello che volevi e mantenere la promessa di dedicare a Diego la vittoria.

Gambe per correre sotto la pioggia dopo tre giorni dalla precedente battaglia.

Conte 7.5 É un’altra persona nella comunicazione e non solo.

La reazione della squadra al rigore sbagliato è lo specchio del suo carattere, commenta con spirito di accettazione l’ennesimo infortunio( Gutierrez) e usa tutti quelli che ha.

Due vittorie in quattro giorni 5 gol fatti e un rigore sbagliato, un gol subito e mantiene anche la promessa di dedicare la vittoria a Maradona.

Savic 6 Poco impegnato, fa un’uscita un po’ avventata anche se Rrahmani aveva la precedenza ma fa parte del personaggio.

Beukema 6.5 Si conferma in trend positivo

Rrahmani 6.5 Computer on line

Buongiorno 6.5 Aveva messo di Lorenzo davanti la porta ma il capitano scivola e bissa in occasione del rigore.

Di Lorenzo 7 Scivola davanti alla porta e si procura un rigore. Il Qarabag sta ancora pensando che ruolo avesse.

Lobotka 7 impeccabile

McTominay 8 Dominante, si gasa dopo i/il gol.

Olivera 6.5 La migliore recente prestazione

Neres 8 Ovunque e con qualità. Meritava il gol ma il portiere azero ce l’aveva con lui e anche l’incrocio dei pali.

Hojlund 5.5 Sbaglia il rigore e chiede scusa

Lang 6.5 Si impegna, rispetta i dettami tattici.

Politano 6

JJ SV

Elmas SV

Vergara SV

Lucca SV

