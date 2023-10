Le pagelle di Napoli-Real

Errori individuali, sfortuna ma la sensazione che si dovesse essere più incisivi. Nel primo tempo lascia campo al Real. Nel secondo tempo è sfortunato ma anche poco incisivo.

Soprattutto Il Napoli scappa indietro in fase difensiva e questo non mi piace

Meret 5,5 Se prendi tre gol non puoi essere assolto anche se non c’è dolo e poca colpa

Di Lorenzo 5 In sintesi è umano e può sbagliare anche lui e, purtroppo è un brutto sbaglio

Se uno volesse credere alla sfiga verrebbe da dire che, dopo tutti i complimenti della vigilia, l’errore era quasi inevitabile.

Ostigard 6.5 Capa tosta.

Sbaglia anche qualcosa ma segna e finisce la partita in attacco.

Natan 6.5 Un errore solo all’inizio, poi pulito attento e si ricorda che pur sempre un brasiliano è e intraprende la via dell’attacco non solo sui calci piazzati.

Olivera 6.5 Tra i migliori

Anguissa 5.5 Alterna buone cose a difficoltà

Lobotka 6.5 Factotum

Zielinski 6.5 Segna e gioca.

Politano 7 Il migliore in campo

Osimhen 6 Lui non è nato per avere 6 meritandolo soprattutto per l’impegno e la fase difensiva. Osimhen deve brillare

Kvaratskhelia È un ragazzo timido e non gli piace averne sempre 3/4 appiccicati se potesse gli direbbe “Ma fatevi una vita! Non pensate sempre a me” La domanda è se ne porta via tanti perché gli altri non ne approfittano?

Raspadori 5

Elmas 5 ( Sul tiro di Valverde deve andargli incontro per schermare)

Cajuste SV

Mario Rui SV

Simeone SV

Garcia 6

Nel primo tempo si sono riviste cose non buone.

Pubblico 10

