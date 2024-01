Le pagelle di Napoli-Salernitana. Kvaraskelia in versione Ulisse.

Fatti non foste a viver come bruti ma per seguire virtute e canoscenza.

Bruto il Napoli non lo è mai stato in stagione ma Brutto si, anzi Bruttissimo.

Però con la Salernitana si sono ricordati della loro natura e hanno deciso di non affondare nel porto.

Resta solo la vittoria che( fa male ammetterlo) a volte è veramente l’unica cosa che conta e il coraggio di Ulisse Kvara che spiega ai suoi che erano stati chiamati a ben altri orizzonti, con ben altre conoscenze.

Mazzarri 6 per la vittoria, perché ha gli uomini contati e perché ce la sta mettendo tutta ma il Napoli è ancora in terapia intensiva e di questa partita si salva solo il risultato e la voglia di non arrendersi.

Gollini 6 Il gol di Cadreva te lo devi aspettare ma la mano su Simy è provvidenziale

Di Lorenzo 6 onora la fascia, la maglia, lo stadio ecc ecc. Ha troppo senso dell’onore e questo lo blocca non fa una grande partita

Rrahmani 7 segna un gol che alla fine si è meritato i giochi di luce e le note de ‘O surdat’ ‘nnammurato’ Che vuoi dire di più, se non che tutto è relativo nella vita.

Juan Jesus 5.5 Sta accusando la fatica di essere sempre impegnato da titolare nonostante Simy non abbia creato problemi.

Mario Rui 6.5 Lui è uno che si ricorda di che natura è fatto e nel porto non ci vuole affondare.

Cajuste 6 è dinamico si limiti del caotico è deciso ai limiti dell’irruento. Lascia intravedere qualità ma anche difetti.

Lobotka 6 È vero che i Munacielli hanno poteri speciali ma non è esagerate. Deve correre sempre per sé e per gli altri

Gaetano 5 Non pervenuto. Ci doveva mettere la qualità invece si defila.

Politano 6.5 Sbaglia parecchio ed è evanescente come tutti ma quel rigore era complicatissimo.

Simeone 6 Si impegna ma i palloni non arrivano fa il centravanti in occasione del rigore.

Kvara 6.5?Stavolta è Ulisse.

Non riesce a buttarla dentro per centimetri, perché il vecchio Ochoa fa il paratone ma lui non molla.

Va a tutto campo e non molla. Gli passano palla di continuo perché è l’unica speranza, ne perde tante ma non molla.

Lui lo sa che questa squadra era destinata ad altro e i compagni lo seguono oltre le Colonne di Ercole.

Demme 6.5 è la seconda volta che gioca( la prima fu in Coppa Italia) e le ha giocate entrambe bene.

Raspadori 5 Non si capisce bene quello che dovrebbe fare ma lo fa male.

Zerbin 5.5 Non gli mancano mai la corsa, l’impegno e poco altro ma non è colpa sua.

Soprattutto certifica che Lindstrom ormai è un desaparecido.

