Le pagelle di Napoli-Sporting

Parapatt’ e Pace

Pace invocano le curve del Maradona e il primo a dare il buon esempio è The King.

“Non ci sono mai stati problemi”

Ribadiranno Kevin e il mister ma la prestazione sontuosa ha frantumato le polemiche e ci ha salvato da giorni di chiacchiere inutili.

Sempre sia lodato!

La Champions è la Champions

non ci sono scappati da casa ma squadre organizzate che se la giocano, come hanno fatto i campioni del Portogallo.

Il finale al cardiopalma

La sofferenza finale si sarebbe dovuta evitare se i subentrati fossero stati più incisivi e capaci di tenere palla.

Andrà meglio la prossima vota.

I principi azzurri

Biondi, belli e bravi.

Che poi basta cambiare l’accento e diventano:

i princìpi tattici: il genio di De Bruyne e la forza di Hojlund.

Forza mentale e sostanza

Il Napoli doveva iniziare ad incassare crediti nella competizione e nell’autostima, non era banale e neppure scontato riuscirci in Champions dove il livello è altissimo.

Alzare la testa dopo il primo stop in campionato: Fatto ✅

Conte 7

Ormai è diventato un prestigiatore capace di tirare conigli dal cappello ad ogni pié sospinto.

Ad ogni problema una soluzione:

Spinazzola a destra un successo.

Per il resto si lavora affinché ognuno trovi la migliore posizione in campo, ci vuole tempo:

Il calcio non sono fiaschi che si abboffano

Milinkovic Savic 7 Non è un chiacchierone, questo è certo ma fa un paratone all’ultimo respiro.

Spinazzola 7 Un po’ di qui, un po’ di lì. Sinistra o destra cambiando l’ordine dei fattori il prodotto( ottimo) non cambia.

Beukema 7 Cresce in consapevolezza e fiducia partita dopo partita e poi è un ragazzo splendido, solare ed entusiasta.

J Jesus 7 God save the Jesus.

Per Conte è un immortale ( Non a caso il nome…) e se lo tiene stretto. Juan è uno di quei calciatori rigenerati fisicamente dal mister.

Gutierrez 6 Attento mobile e con un avversario complicato.

Anguissa 7 Sostanza e qualità. Perde palla qualche volta ma spesso le recupera.

Lobotka 7 Lui non ha problemi è il magnifico rettore dei munacielli ed ha il dono dell’ubiquità.

De Bruyne 9 Splendido.

Anche questa volta esce ma

con la standing ovation del Maradona

Politano 6 Capitano, leader incita il pubblico ma procura il rigore. Comunque si trovava nella sua area per la maniera straordinaria con la quale interpreta il ruolo. Senza risparmiarsi mai.

Hojlund 8.5 Due gol diversi ma con il minimo comune denominatore dell’assist di De Bruyne.

Due principi azzurri is megl’ che uan.

McTominay 5.5 Pesa dare un voto insufficiente a Scott ma al di là della scarsa pericolosità ha fatto molti errori tecnici.

Dovranno tutti trovare la migliore posizione in campo come ha ricordato De Bruyne e Scott la troverà perché è un top player e i migliori giocano sempre.

Neres 6 per l’impegno ma sia lui che Lang avrebbero dovuto contribuire di più a mitigare la sofferenza finale.

Lang 5.5

Gilmour SV

Lucca SV

Olivera SV

