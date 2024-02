Le pagelle di Napoli-Verona

KvaraWow!

Per fortuna il calcio si gioca con i piedi e quelli fatati di di Kvara decidono ancora le partite.

Mazzarri 6.5 I cambi la decidono e forse potevano essere fatti prima.

Vero che nel calcio l’equilibrio è

(quasi) tutto ma il coraggio fa la differenza. Il Napoli deve uscire dalla paura e utilizzare la cifra tecnica a disposizione, altrimenti non va da nessuna parte. Il Verona cancellato e riscritto in questo calciomercato ha preso coraggio nel corso della partita di fronte agli evidenti limiti del Napoli nella costruzione.La squadra per troppa partita era ferma, niente movimento senza palla, poche linee di passaggio aperte.La squadra bassa e lontanissima dall’area avversaria.Stare in una via di mezzo non ti porta al traguardo.Scelte difficili? Nella vita niente è facile ma bisognerà osare se si vuole salvare una stagione dopo aver sprecato l’occasione di aprire un ciclo.L’ennesimo gol preso di testa a difesa schierata non si può vedere più.

Gollini 6.5 Perché anche se poco impegnato fa una bella parata e tiene alta l’attenzione dei compagni.

Di Lorenzo 5.5 Lo guardi e ti viene in mente il caterpillar che asfaltava tutti su quella fascia. Oggi è impreciso, frenato ma il cuore e l’impegno non mancano. Andrebbe liberato dai cavi tattici che lo costringono.

Rrahmani 5.5 Non ha problemi particolari ma di testa si fa fregare( con Mazzocchi) ancora una volta.

Juan Jesus 6.5 Sempre va ricordato quello che avrebbe dovuto fare in stagione e quello che sta facendo e facendo bene.

Mario Rui 5. Non c’è, non supporta come dovrebbe Kvara è impreciso e non gradisce la sostituzione. Diffidato viene ammonito e salta il Milan

Anguissa 5.5 Perché rientrare dalla Coppa d’Africa non è facile. In effetti lo vedi in campo e già ti rassicura. Comincia bene, poi alterna, poi ricade in quella irritante superficialità che a volte lo azzanna. Ma aveva il bonus Coppa. Lo ha usato, dalla prossima deve fare la differenza.

Lobotka 6.5 Il Munaciello non è il migliore come spesso accade ma è una garanzia sempre.

Cajuste 5 La volontà non manca ma il resto si.

Politano 5.5 Si è spento quasi subito e non è da lui

Simeone 5.5 Pomeriggio complicato la palla di Kvara sprecata racconta meglio delle parole.

Kvaraskelia 8 KvaraWow. È un genio. Mettetelo dove vi pare, esterno ma accompagnatelo per scaricare la palla, al centro o ovunque,

farà sempre la differenza, anche se è come Giovanni Drogo nel Deserto dei Tartari. Magari se la squadra lo accompagna va tutto meglio.

Mazzocchi 6.5 Per la voglia di non mollare e per la mano che da nei gol. Però si fa fregare sul gol del Verona.

Lindstrom 6.5 Allora c’è e può giocare e anche essere decisivo! Fantastica notizia! Sempre perché il calcio si gioca con i piedi e quelli buoni vanno usati.

Ngonge 7 Decisivo. Fresco. Serve.

Raspadori SV

Dendoncker SV

