Le pagelle di Parma-Napoli Cerasella

Antonio Conte sale In punta di piedi sulla scala per cogliere la ciliegina più saporita

all’improvviso scivola,

riesce ad aggrapparsi ad un ramo ma si spezza miracolosamente non perde l’equilibrio,

mantiene i piedi sulla scala e non cade neppure la seconda volta.

Raddrizza la scala è tutto sudato ma in piedi.

La cerasella sta lì e lo guarda.

Deve solo allungare la mano e prendersela.

Come lo scudetto.

Giorgio con il mondo addosso

Il mister sente la responsabilità

“Tanta, anche troppa”

Ma anche il peso

del suo amor proprio

per essere stato più di tutti in testa alla classifica.

Passò l’angelo e disse Amen

Nella lingua napoletana

Lavoro si dice ‘A fatica

Il mister forse lo sapeva, forse no ma quando coniò

Amma Faticà

battezzò la stagione:

Passò l’angelo e disse Amen.

Ora è stanco, come tutti i suoi.

A Napoli lo scudetto non è normale ma eccezionale, è storia.

Vero,

con tutto quello che c’è dietro ma anche dopo.

Una soddisfazione e celebrazione inarrivabili. Va considerato.

Conte 6

Nonostante tutto, oltre tutto, al di là di tutto.

La partita è stata brutta e non l’ha vinta

ma la bellezza non ci interessa.

Piuttosto quella lucida follia quella crudeltà sportiva, nella sofferenza quella ce l’aspettavamo.

Detto tutto questo se il Napoli lo vincerà, avrà meritato il tricolore dal primo all’ultimo millimetro,

perché non si vince per demeriti altrui ma per meriti propri.

Chi arriva avanti(se non ci sono imbrogli o cataclismi)

è stato più bravo. Stop.

Meret 7 Protagonista

Di Lorenzo 6 Attento ma prudente

Rrahmani 7 On Line

Olivera 6 Senza infamia e senza lode

Spinazzola 5.5 In calo da due partite

Anguissa 6.5 Inizia bene, mantiene il centrocampo con un Gilmour in difficoltà. Sfiora un gol pazzesco. Finisce in calando.

Gilmour 5 Non aiuta a dare ordine, idee e pulizia in una giornata complicata.

Politano 6 Corre come al solito, prende una traversa ma non dà quel tocco di qualità che serve in partite così

Raspadori 5.5 Stavolta non incide

Lukaku 5 Insufficiente

Mc Tominay 6 Non era zoppo ma neanche al meglio. Splendida punizione deviata dal portiere sulla traversa

Billing 5

Simeone SV

Mazzocchi SV

Ngonge SV

Neres 6 Si prende un rigore che annullano al VAR per un fallo che continuo a non capire.

