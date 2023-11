Le pagelle di Real- Napoli. Sangue e Arena

Meret 5. Prima Arena (7) con tre bei interventi, poi Sangue(3) con la papera sul terzo gol del Real.

Di Lorenzo 7 Arena. Per continuità di prestazione migliore del Napoli. Non segna ma fa assist.

Rrahmani 5 Sangue. I difensori devono stalkerizzare gli attaccanti .

Natan 5 Sangue. Come per Rrahmani. Nel gol di Bellingham ci sono metri tra lui e l’inglese.

Juan Jesus 5.5 Sangue Non può fare il terzino sinistro ma non è colpa sua. Arena Per qualche situazione che sbroglia di mestiere.

Anguissa 6.5 Sangue. Perché nel primo tempo non c’è e si fa mettere in mezzo da Diaz. Arena per il gol e il secondo tempo ma sbaglia la scelta dando il pallone del possibile vantaggio a Kvara e non a Osimhen.

Lobotka 6 Sangue. Per le difficoltà di tutta la partita ma viene anche lasciato solo da Anguissa e Zielinski. Perde palla sul gol del Real. Arena perché corre tanto e non molla.

Zielinski 5 Sangue. Perché non lascia il segno ma gli lasciano il segno. Il colpo di Rudiger andava punito.

Politano 6 Sangue perché ci mette un tempo a diventare incisivo. Alaba non può fare quel cross libero e bello. Arena. Nel secondo tempo.

Simeone 7 Arena. Segna, combatte, incita. Fa le cose di famiglia. Garcia se l’era dimenticato gravissimo.

Kvaraskelia 6.5 Sangue. Per il cross leggibile fatto ad Osimhen sul possibile vantaggio e per l’errore sul pallone che gli arriva e poteva fare meglio. Arena. Per l’azione del vantaggio, lo spirito combattivo e il fatto di essere solo sulla fascia sinistra.

Osimhen 6 Arena. Combatte ma non gli arriva neanche un pallone.

Elmas 5.5 Arena. Perché corre e combatte ma non basta solo questo.

Cajuste 5 Sangue. Si fa notare solo per l’errore su Paz e una stupida simulazione

Raspadori SV

Zanoli 5. Sangue. Sarebbe senza voto ma dove sta nel quarto gol del Real? Se deve giocare li si deve ricordare che ci sono due fasi: difesa e attacco.

Mazzarri 6.5 Arena. Ha fatto tutto quello che doveva e poteva ma soprattutto i suoi ragazzi pubblicamente lo hanno riconosciuto come guida.

