Le pagelle di Roma- Napoli. Il sorpasso. Mourinho mette la freccia, suona il clacson, fa le corna e sorpassa Mazzarri.

Il Sorpasso.

Mourinho mette la freccia, suona il clacson fa le corna e sorpassa Mazzarri

Le pagelle di Roma-Napoli

Mazzarri 4,5

Non basta la 500( partita n 500) di Mazzarri Mourinho mette la freccia fa le corna e sorpassa.

Poi si accendono tutte le spie, suonano gli allarmi e la macchina si ferma.

Esce fumo dal motore e dalla testa di Politano e Osimhen.

Alt-Stop

Bisogna chiamare il carro attrezzi.

Mazzarri è alla quinta sconfitta in otto partite. I piccoli segnali che si erano visti a Torino e contro l’Inter sono svaniti.

Se oggi attacchi il Napoli, il Napoli va in tilt.

Nel fumo nero del motore in panne si erano intraviste un paio di uscita dal basso ad eludere il pressing ma se non ci credono è inutile.

Mazzarri riuscirà a farglielo credere di nuovo?

La squadra non sa più costruire gioco e non tira in porta. Come si potrebbero mai vincere le partite?

Meret 7 Se non ci fosse stato lui finiva a cappottone. Lui, almeno, ha già fatto la revisione.

Di Lorenzo 5 Capitano mio capitano come se ne esce? Fa tirare Pellegrini sul primo gol. Ormai lampeggiano tutte le spie.

Rrahmani 4.5 Belotti che non è un fulmine di guerra se lo beve in velocità (?!) Sbaglia anche lui nel gol di Pellegrini. Gli allarmi ormai suonano da così tanto che non li senti più.

Juan Jesus 6.5 Come si dice? Le cose di una volta durano di più e, infatti, Juan regge. Da quarta scelta a titolare inamovibile. In questo ci sono tante risposte.

Mario Rui 5.5 Meglio degli altri ma non ci vuole molto e sbaglia comunque troppo da il regista arretrato della squadra. Si fa ammonire per un fallo stupido.

Anguissa 4.5 Inutile e irritante. Che vorrebbe fare con quei colpi di tacco e quei sombreri? Forse con un motore a benzina avranno messo del diesel.

Lobotka 5 Il Munaciello si è fatto strappare il saio da dosso

Zielinski 5 Fa un buon recupero e non mi ricordo niente altro

Politano 4 Corto circuito di tutti i fusibili. Era tra i migliori. La reazione alla trattenuta è da stupidi ma il fallo è un fallettino che poteva essere gestito diversamente anche se il regolamento…

Osimhen 4.5 Le Ferrari bisogna saperle guidare. Firma sul rinnovo espulsione e 0 nel tabellino. Tenerlo buttato da solo lì davanti è inutile. Lasciarlo andare da solo di corsa se la squadra non lo segue è ancora più inutile.

Kvara 5 Una volta correva in un circuito, oggi sta su un Tozza Tozza.

La carrozzeria è graffiata e ammaccata. Sparisce completamente dal campo. Chi dovrebbe risolvere?

Cajuste 4.5 C’entra anche lui nel gol di Pellegrini.

Raspadori SV

Zerbin SV

Natan SV e si fa pure male

Gaetano SV

BUON NATALE A TUTTI 🫶

