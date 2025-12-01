Le pagelle di Roma-Napoli: L’Arca di Contè con la lupa sdentata e il minollo Neres

Roma di sera il primato si avvera.
La Roma ci sperava il Napoli la voleva e se l’è presa e la vittoria lo riporta in testa alla classifica in coabitazione con il Milan.
Una prestazione tosta, famelica, giusta senza lasciare spazio e respiro alla Roma
con il nuovo Guglielmo Tell:L’infallibile Neres in versione minollo.
Si fa fatica a capire quale volatile mimi ma l’importante è salire sull’arca di Conte con i sopravvissuti al diluvio universale degli infortuni.
Il Napoli vince tutti i duelli in campo e mostra una condizione fisica ottima, sembrano passati anni luce da Bologna
Conte 8 Come quando premi il tasto aggiorna.
Il Napoli vince da grande squadra. Una lotta continua contro ogni sfiga e defezione a cui il mister pone rimedio
“E verimmo chi è chiù tuosto”
Il cambio di sistema ma, soprattutto, la rinnovata energia mentale, hanno rivitalizzato squadra e classifica. In tre parole;”Se vogliamo possiamo!”
La stessa frase detta lo scorso anno dopo Napoli-Inter
Savic 7 Si guadagna clean sheet e citazione con la paratona su Baldanzi.
Beukema 6.5 Confermo. Sbaglia solo due volte con Pellegrini e Baldanzi.
Rrahmani 7.5 Ci é mancato tanto. Da un suo contrasto parte l’azione del gol
Buongiorno 7.5 Cancella dal campo Soulè
Di Lorenzo 7 Tostissimo
Lobotka 7.5 Ovunque e sempre. Il vero migliore in campo.
McTominay 7.5 Come sopra é dappertutto e macina più chilometri di tutti. Combattente.
Olivera 7 Si sta riprendendo lo spazio che merita
Neres 8 Un fulmine
Hojlund 7 Neres, Hojlund Neres: gol. Il triangolo delle Bermuda
Lang 7 Efficiente e concentrato
Politano 6 Sbaglia una gestione pallone appena entrato. Ci prova ma Svilar c’è.
Lucca SV
Elmas SV