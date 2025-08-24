Le pagelle di Sassuolo-Napoli:”Dotto’ scusate ma che è successo?”

Dotto’ Scusate ma che successo”
“Che è successo?
Dunque ci stavano uno scozzese e un belga..”
Tale e quale a come ci eravamo lasciati
ma il belga non è Romelu, si chiama Kevin, Kevin De Bruyne.
Il Napoli ricomincia da tre:
Due gol, uno scozzese e uno belga più un clean sheet.
Gli azzurri mettono in scena un monologo( mai noioso) nel teatro del Sassuolo che era pieno solo per loro, i ragazzi nuovi avranno pensato:
Ma non era in trasferta la prima?
La gestione autorevole del ritmo, abbassandolo e alzandolo a piacimento, senza mai perderne il controllo, è stata una delle parti più interessanti,
oltre alle applicazioni tattiche già viste, in parte lo scorso anno e in parte in pre season, ed alle prodezze individuali.
Conte 8 La prima può essere infame ma i ragazzi l’hanno interpretata come confà ai campioni.
Controllo e gestione dei tempi perfetti.
I continui cambi di posizione tra Scott e Kevin, l’aggressione immediata per il recupero palla, le due linee da quattro compatte in fase di non possesso.
Insomma un bel vedere.
Il Conte Antonio schiera gli agenti speciali, 8 su 11 di cui
uno( Lucca) per necessità
uno ( De Bruyne) per rispetto a Sua Maestà
uno (Noa Lang) nel finale.
Sa bene quanto siano infidi i primi turni e si affida ai pretoriani ma porterà tutti allo stesso livello dí minutaggio perché:
Tante competizioni
uguale tanti calciatori
Meret 6 Per il clean sheet ma ha manifestato una strana insicurezza e il solito difetto sui tiri da fuori.
Di Lorenzo 6.5 250 di questi giorni Capitano
Rrahmani 7 “Soldato Amir!” “Presente!”
J Jesus 7 A proposito degli agenti speciali… impeccabile.
Olivera 6.5 Deve guardare Berardi. Fa quello che deve
Anguissa 7 Strapotere fisico, è ovunque resta concentrato per tutta la partita. Sbaglia solo una volta. Rispetto al passato entra meno in area, eppure ha il gol nel piede ma spreca.
Lobotka 7 corre più di tutti, una decina di km, più o meno. Ma i Munacielli sono fatti così. Si alterna con Sua Maestà come vertice basso
De Bruyne 7.5 Nei libri di storia pallonara è citato come:
Il Re con il terzo occhio.
Lui vede quello che sarà
e lo trasforma in è.
Non sarà quel che sarà
ma
è quello che voglio che sia.
E poi che gioia tornare a segnare su punizione, commovente.
Politano 7 Perpetuus motus
Il più speciale degli agenti speciali. Assist e palo.
Lucca 6 di stimolo ma la prova non è sufficiente.
McTominay 8 Picking right up where we left off? Straripante
Un gol, una traversa il fisico, la tecnica, la testa, i piedi in una parola: Il calcio.
Neres 6
Noa Lang SV
Gilmour SV
Spinazzola SV
Vergara 7 per la felicità, l’emozione e il sogno che si avvera
Tifosi 10 e lode
Portiamo sempre e ovunque
l’Orgoglio Partenopeo