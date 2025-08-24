Le pagelle di Sassuolo-Napoli:”Dotto’ scusate ma che è successo?”

Dotto’ Scusate ma che successo”

“Che è successo?

Dunque ci stavano uno scozzese e un belga..”

Tale e quale a come ci eravamo lasciati

ma il belga non è Romelu, si chiama Kevin, Kevin De Bruyne.

Il Napoli ricomincia da tre:

Due gol, uno scozzese e uno belga più un clean sheet.

Gli azzurri mettono in scena un monologo( mai noioso) nel teatro del Sassuolo che era pieno solo per loro, i ragazzi nuovi avranno pensato:

Ma non era in trasferta la prima?

La gestione autorevole del ritmo, abbassandolo e alzandolo a piacimento, senza mai perderne il controllo, è stata una delle parti più interessanti,

oltre alle applicazioni tattiche già viste, in parte lo scorso anno e in parte in pre season, ed alle prodezze individuali.

Conte 8 La prima può essere infame ma i ragazzi l’hanno interpretata come confà ai campioni.

Controllo e gestione dei tempi perfetti.

I continui cambi di posizione tra Scott e Kevin, l’aggressione immediata per il recupero palla, le due linee da quattro compatte in fase di non possesso.

Insomma un bel vedere.

Il Conte Antonio schiera gli agenti speciali, 8 su 11 di cui

uno( Lucca) per necessità

uno ( De Bruyne) per rispetto a Sua Maestà

uno (Noa Lang) nel finale.

Sa bene quanto siano infidi i primi turni e si affida ai pretoriani ma porterà tutti allo stesso livello dí minutaggio perché:

Tante competizioni

uguale tanti calciatori

Meret 6 Per il clean sheet ma ha manifestato una strana insicurezza e il solito difetto sui tiri da fuori.

Di Lorenzo 6.5 250 di questi giorni Capitano

Rrahmani 7 “Soldato Amir!” “Presente!”

J Jesus 7 A proposito degli agenti speciali… impeccabile.

Olivera 6.5 Deve guardare Berardi. Fa quello che deve

Anguissa 7 Strapotere fisico, è ovunque resta concentrato per tutta la partita. Sbaglia solo una volta. Rispetto al passato entra meno in area, eppure ha il gol nel piede ma spreca.

Lobotka 7 corre più di tutti, una decina di km, più o meno. Ma i Munacielli sono fatti così. Si alterna con Sua Maestà come vertice basso

De Bruyne 7.5 Nei libri di storia pallonara è citato come:

Il Re con il terzo occhio.

Lui vede quello che sarà

e lo trasforma in è.

Non sarà quel che sarà

ma

è quello che voglio che sia.

E poi che gioia tornare a segnare su punizione, commovente.

Politano 7 Perpetuus motus

Il più speciale degli agenti speciali. Assist e palo.

Lucca 6 di stimolo ma la prova non è sufficiente.

McTominay 8 Picking right up where we left off? Straripante

Un gol, una traversa il fisico, la tecnica, la testa, i piedi in una parola: Il calcio.

Neres 6

Noa Lang SV

Gilmour SV

Spinazzola SV

Vergara 7 per la felicità, l’emozione e il sogno che si avvera

Tifosi 10 e lode

Portiamo sempre e ovunque

l’Orgoglio Partenopeo

