Le pagelle di Torino-Napoli: Bell…ina senz’anima

Bell…ina senz’anima

Premesso che

le ballerine e i ballerini di danza classica siano atleti straordinari, forgiati nell’acciaio mentalmente e fisicamente e le loro scarpette seppur di raso hanno le punte durissime,

la squadra più che fare la ballerina ha fatto la bellina che non abballa.

Bellina senz’anima nel primo tempo, si è sbattuta di più nel secondo ma senza costrutto.

‘A rumba de scugnizz’

è bellella ‘a paparella

Ma senz’acqua non galleggia

ed al Napoli è mancata la forza fisica e mentale per aggredire la partita.

L’unico scugnizzo che ha ballato la rumba è stato il Cholito, anzi l’ha fatta ballare alla difesa del Napoli, anche se con un groppo in gola.

Pochi calciatori nella storia recente hanno lo spessore umano di questo ragazzo.

Il Napoli ha avuto troppa poca qualità nelle idee e nei piedi: 129 passaggi sbagliati.

Occasioni sprecate:

Olivera, De Bruyne e Elmas.

28 cross di cui solo 9 a destinazione e non parliamo dei corner.

Il problema non possono essere gli assenti ma i presenti si, anche perché tutto va rapportato allo spessore dell’avversario

Conte 5 Non è riuscito a mettere i ragazzi sulla sua lunghezza d’onda. Brutta sconfitta con prestazione non convincente a differenza di Milano e senza alibi a differenza di Manchester.

Sono 3 le sconfitte nelle ultime 3 trasferte.

Milinkovic Savic 5.5 Un palo lo salva. Sul gol, forse, poteva fare qualcosa in più.

Di Lorenzo 5.5 Mette Olivera davanti la porta ma poi produce poco in fase offensiva e perde molti duelli.

Simeone fa ballare la rumba pure a lui sul gol.

Beukema 5.5 Non sembra brillantissimo ma tra i difensori fa il maggior numero di azioni difensive. Anche lui colpevole sul gol.

J Jesus 5.5 Frenato dall’ammonizione ma resta connesso

Olivera 5 Spreca una grande occasione. Poi il compitino.

Anguissa 5.5 Opaco.

Gilmour 4.5 L’anticipo era pure una buona idea ma il suo errore salva dal fuorigioco Simeone e costa il gol.

De Bruyne 6 Ci prova, rincorre in difesa, sfiora il gol ma ne sbaglia anche uno. Tra i meno peggio.

Neres 5.5 Alterna cose orribili come la punizione alla fine del primo tempo a qualche spunto ma la porta non la vede proprio. Eppure gioca a destra.

Non doveva essere la soluzione a tutti i suoi problemi?

Lucca 4.5 Non pervenuto

Spinazzola 6 Il migliore in campo

Lang 5.5 Sembra in crescita la butta dentro ma in fuorigioco e si toglie la maglia quindi alla fine niente gol e resta solo l’ammonizione.

Non si tolgono le maglie ma si prende la palla e si porta a centrocampo per andare a vincerla

Politano 6 Affidabile come sempre

Ambrosino SV

Buongiorno SV

Elmas SV ma spreca una buona occasione

