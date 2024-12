Le pagelle di Torino-Napoli. Mucchio selvaggio: L’amore di gruppo ai tempi di Conte Martello.

Le pagelle di Torino-Napoli:

Mucchio selvaggio

L’amore ai tempi di Conte

Martello.

“E allora sì, abbracciame cchiù forte”

Un’orgia pallonara che coinvolge tutti

Perché “A questa classifica ha contribuito tutto il gruppo” (Cit. Conte)

Se qualcuno ti ama sta vicino a te e Kvara e Lukaku a Torino stanno più vicini e inizia uno scambio di amorosi sensi.

Il Napoli ti ferisce e ti stupisce:

Tutto a desta? Oggi no, mi va la sinistra e si gioca sul lato mancino.

In questo stadio, un anno fa avevano passato uno dei pomeriggi più deprimenti della storia recente

del Napoli, questa volta i tifosi si si sono consolati, perché è stato uno 0-1 diverso.

Perché i numeri sono così sicuri di sé, da voler racchiudere tutto in due cifre e perché Savic ha deciso di fare il fenomeno..

ma diciamolo c’è molto altro:

Potenza, dominio, qualità e quantità.

Perché Zambo scioglie le trecce ai cavalli

e Scott cresciuto tra brughiera e Highland non è solo Braveheart ma pure Brainstorming:

Cuore, polmoni e cervello anatomia di un top player

Conte 8 AC.

Anche nel calcio esistono le ere, nel Napoli c’è quella Ante e post Conte.

“I forti non andranno mai via non sarò mai così stupido da far andare i calciatori forti.

Se siamo lì è merito di tutto il gruppo”.

Anche se poi giocano sempre gli stessi.

Genio.

Stavolta il Napoli costruisce bene e occupa l’area di rigore.

Meret 6 Impegno al minimo sindacale e qualche errore in costruzione

Di Lorenzo 6.5 Si perde Coco che,per fortuna, non è Chanel e lo grazia. Meglio in avanti

Rrahmani 7 Oltre il computer.

Qui siamo nella Cyber Security

Buongiorno 6.5 ‘O sai comm’ fa ‘o core

A Torino non sarà mai una partita come le altre e si vede. Non come al solito ma ci sta.

Olivera 6.5 Comincia molto bene e Savic gli nega anche un gol.

Anguissa 7.5 Zambolandia.

La percussione centrale di oltre 30 m è da red carpet

Lobotka 7 Il Magnifico Rettore. Solo se gli stai vicino per induzione ti passa sapienza calcistica.Guardate che sta succedendo a Scott.

Mc Tominay 8 Scott che tocc’!

Decisivo, inesauribile, ovunque.

Siamo sicuri che non ci sia nessun cavillo per cui possano portarcelo via? In prossimità del giorno del ringraziamento va il nostro eterno THX allo United.

Politano 6.5 Ovunque

Lukaku 6.5 Tacchi a spillo.

Quella finezza avrebbe meritato il gol. In crescita

Kvara 7 Ne fa ammonire 2, fa assist, ci prova in tutti i modi e la relazione con Romelu sta diventando una cosa seria ma non ditelo in giro sono timidi.

Spinazzola SV

Folorunsho SV

Simeone 6 perché meritava il gol

Neres SV

