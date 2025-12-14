Le pagelle di Udinese-Napoli: Napoli in modalità risparmio energetico ma si scarica lo stesso.

Le forze sono poche e vanno dosate, ok ma nel primo tempo gli occhi si chiudevano perché il Napoli era soporifero.

Questa squadra non è fatta per gestire le partite e il limite si vede tutto.

Dovevano addormentare la partita, invece hanno fatto addormentare gli spettatori.

“Malizia!” Chiede Conte ma ci vuole anche più qualità per gestire e squadra corta e passaggi precisi.

Le ali che non volano

Neres e Lang sono non pervenuti da Lisbona e con loro anche la pericolosità della squadra.

La preoccupazione

Conte era preoccupato e ne ha ben donde perché in Portogallo hanno perso solidità difensiva e efficacia offensiva, se qualche lusitano di buon cuore dovesse ritrovarle, può recapitarle direttamente a Riyadh, perché a Castelvolturno da martedì non troveranno nessuno.

Napoli a km zero

Per quale motivo leoni al Maradona e c…agnolini in trasferta?

In realtà a Roma furono tosti ma il resto della storia dice così, fino ad ora.

Sono pochi e acciaccati ma il calcio non aspetta e le partite da giocare sono tante, come si fa? Vedremo.

La reazione finale è stata confusa, di nervi ma c’è stata e questo è l’unico segnale meno negativo.

Conte 5 Resta nel mood marinaresco e dice che bisogna saper andare controvento ma il Napoli è sferzato da una bora che non accenna a calare.

Era preoccupato perché conosce la situazione, i cambi sono pochissimi ma la squadra non è fatto per gestire le partite. Chiede più malizia ai suoi ma qualcosa di più poteva inventarsi.

La rinnovata fragilità difensiva preoccupa ed è unita, da Lisbona, ad una totale sterilità offensiva.

Savic 5 Fa una super parata ma di fatto prende tre gol anche se ne vale solo uno. Dei tre su uno respinge centralmente, un altro gli passa sotto la mano.

Beukema 5.5 Il migliore della difesa.

Rrahmani 5 Sul gol si fa fregare.

Buongiorno 5 Zaniolo é in giornata e lui prova a contenerlo ma non gli riesce bene, eppure il combattimento corpo a corpo sarebbe una specialità.

Di Lorenzo 5 Non punge e non difende bene.

Elmas 5 Soffre Zaniolo e non pulisce palloni.

McTominay 5.5 É un combattente e non vuole arrendersi e prova a fare Scott ma si vede che non sta al top. Sul gol passa la palla agli avversari.

Spinazzola 5 L’inizio illude poi si scioglie.

Neres 5 Nel primo tempo è da Chi l’ha visto, meglio nella ripresa ma niente di che.

Hojlund 4 L’azione del gol mancato sintetizza la prestazione

Lang 4.5 Lui è Neres sono assenti ingiustificati, anche se l’atteggiamento della squadra non aiuta.

Lobotka 5.5 Non riesce a fare molto oltre ad un po’ di ordine e criterio.

Gutierrez SV

Politano 4.5 Entra malissimo

Olivera SV

Lucca 6 Gioca poco ma da un pallone di platino a Hojlund e prende un palo esterno.

