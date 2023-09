Le parole di Andrea Sottil in conferenza stampa dopo la gara

Sottil: le dichiarazioni dell’allenatore ospite nel post partita.

Così ha parlato Andrea Sottil: ”

<span;>”Sul risultato non c’è nulla da dire. Il Napoli è una squadra forte. Non siamo riusciti ad entrare in partita. Oggi c’è poco da dire. Samardzic è un giocatore di talento: escluso all’inizio per scelta tecnica, è entrato in corsa. Oggi volevamo fare punti. Abbiamo cambiato tanti giocatori, conta il presente. Non meritavamo di perdere con la Fiorentina. La squadra si sta conoscendo. Oggi tanti meriti del Napoli. A noi serve più cattiveria agonistica. Non possiamo giocare sotto ritmo”.

