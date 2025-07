Le parole di Bianchini dopo la nomina.

Questo il post pubblicato dal dirigente sul suo account LinkedIn



È per me un grande onore assumere da oggi il ruolo di Direttore Generale dell’Area Business della SSC Napoli. Ringrazio il Presidente Aurelio De Laurentiis e l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli per la fiducia che mi hanno accordato, la mia Famiglia per il sostegno costante e tutto il gruppo di lavoro che è cresciuto insieme a me in questi anni. Il mio compito sarà custodire un tesoro prezioso: la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo. Il mio impegno sarà totale per onorare al meglio questa responsabilità“.

