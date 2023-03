Le parole di Spalletti in conferenza stampa subito dopo Napoli – Eintracht

Queste le parole rilasciate da Luciano Spalletti subito dopo il passaggio ai quarti di Champions in conferenza stampa

Luciano Spalletti: “Traguardo importante. Nessuno c’era mai riuscito prima. La città di Napoli lo merita. È una impresa. Bisogna saper usare il tempo dello scorrere della partita: la squadra ha saputo cambiare atteggiamento in base all’avversario. Ha comandato la gara soprattutto nella ripresa. Tre squadre italiane ai quarti, il livello allora non è basso come si pensava. Nel nostro calcio ci sono tante belle storie da raccontare. Non mi sarei aspettato di essere a +18 in campionato (e non se lo aspettavano gli altri). Il Napoli porta a casa tanta roba oggi per il gioco. Numeri top. Complimenti alla squadra ma non siamo presuntuosi. Osimhen è un grandissimo calciatore a livello mondiale. Ha potenzialità inespresse. Oltre a fare gol va a ‘pulire’ delle situazioni scomode. Pronti per le partite successive. Trent’anni fa c’era Maradona nessuno può fare le sue performance ma sopperiamo con il gioco collettivo. Bisogna essere uniti tutti insieme contro la violenza nel calcio. Oggi si sono uniti tutti quelli che vogliono fare casino: per definizione questa gente deve restare fuori dal calcio e dagli stadi. Oggi chi ama il calcio fa solo i complimenti alla squadra. I veri tifosi hanno una passione infinita per questa squadra e questo gioco. È questo il senso del calcio”

