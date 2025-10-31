Le parole di Spalletti su Napoli, il

Spalletti il giorno della presentazione alla Juventus parla del Napoli

”In tutte le città dove ho allenato ho lasciato qualcosa, a Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio che abbiamo fatto e per quello che poi abbiamo portato a casa, ovvero lo Scudetto.



Ho instaurato un rapporto particolare con quella gente lì, per cui rimarrà tutto intatto da parte mia“.

Un trionfo rimasto impresso anche sul braccio del toscano, che a proposito di questo ha voluto fare una battuta:

“Oggi per esempio ho fatto l’analisi e ho fatto tirare il sangue dal braccio destro, perché nell’altro (dove c’è il tatuaggio del Napoli, ndr) non volevo toccare niente”.

“Il fatto di estrapolare quello che io ho detto sul Napoli e sulla fine del rapporto, vale a dire che non mi sarei messo nessuna tuta di un’altra squadra, riguardava quella stagione lì. In quella stagione non avrei lavorato con nessun altro club, e infatti non l’ho fatto. È chiaro però che non è che debba smettere di fare l’allenatore dopo esser

