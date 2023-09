Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Italia: si gioca questa sera sul disastroso terreno di gioco di Skopje

Questa sera alle 20:45 si gioca Macedonia del Nord-Italia, gara valida per la quinta giornata del Girone C di qualificazione ad Euro2024.

La nuova Italia di Spalletti

I riflettori sono tutti puntati sulla Nazionale e sul suo nuovo ct Luciano Spalletti che questa sera farà l’esordio ufficiale sulla panchina dell’Italia. Per lui subito una partita decisiva per le sorti della Nazionale che ha l’obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione dell’Europeo. Quello con la Macedonia del Nord, infatti, è uno degli scontri diretti fra le squadre che con ogni probabilità punteranno al secondo posto del girone posizionandosi alle spalle della favoritissima Inghilterra.

I primi problemi del neo ct arrivano dall’infermeria dato che in questi giorni sono fermati a causa di infortuni muscolari Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini (fastidio al flessore destro). Entrambi saranno indisponibili anche per la gara con l’Ucraina di martedì. Oltre ai due calciatori appena citati questa sera non dovrebbero far parte della partita anche Provedel, Casale, Spinazzola e Pessina che per scelta tecnica resteranno in tribuna.

La Macedonia ospita l’Italia sul disastroso campo di Skopje

Nelle ultime ore tiene banco la polemica relativa alle condizioni del terreno di gioco dello stadio di Skopje che questa sera ospiterà la partita fra le due Nazionali. Il disastroso stato del campo ha messo in allarme non solo gli addetti ai lavori ma anche i tifosi delle squadre di club che temono infortuni per i propri calciatori. Tra i più polemici ci sono i tifosi del Napoli che questa sera potrebbero vedere scendere in campo ben cinque calciatori: Di Lorenzo, Politano, Raspadori, Meret ed Elmas.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Italia

Macedonia del Nord (4-3-3): Dimitrievski; Ashkovski, Musliu, Zajkov, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trajkovski, Nestorovski, Miovski. C.t.: Milevski.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. C.t.: Spalletti.

