Le probabili formazioni per Roma-Napoli

Le Formazioni: Antonio Conte dovrebbe conferma l’undici della gara con la Juventus

Il Napoli

Olivera ancora out, Buongiorno recuperato andrà in panchina. Quindi la probabile formazione: Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tridente Politano-Lukaku-Neres.

La Roma

Claudio Ranieri dovrebbe schierare in campo: Svilar in porta; in difesa Hummels al centro con ai lati Mancini e N’Dicka. Sugli esterni: Rensch a destra (in pole su Saelemaekers) e Angelino a sinistra, in mezzo Cristante con Koné e uno tra Pisilli e Pellegrini. In attacco insieme a Dovbyk potrebbe esserci El Shaarawy e non Dybala.

Staremo a vedere.

