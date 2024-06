Le scelte di Antonio Conte: un Napoli forte fisicamente

Antonio Conte sta delineanco il Napoli del futuro, impostando la rosa con uomini di peso (Corriere del Mezzogiorno)



“I centimetri rappresentano un’ossessione anche per l’attacco. Per il post Osimhen il Napoli di Conte vuole un attaccante fisicamente strutturato che sappia sia agire da boa che dare profondità e anche in questo l’identikit si fionda su numeri 9 longilinei.

Lukaku in prestito, il gigante di 191 centimetri con 21 gol stagionali, attendendo che il Chelsea si renda conto di non poter incassare i 44 milioni di euro della clausola se il mercato saudita non lo convincerà, è una strada gradita per ripartire dall’asse con Conte con cui prese corpo lo scudetto dell’Inter nel 2021.

Dovbyk del Girona (189 centimetri) è l’alternativa ma servono 40 milioni e soprattutto bisogna battere la concorrenza dell’Atletico Madrid, la destinazione preferita del centravanti ucraino. Gimenez del Feyenoord (182 centimetri) è nella lista ma al momento preferirebbe altre squadre per non perdere la vetrina delle coppe europee”.

