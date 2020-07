Si incrociano a Parma i destini di Napoli e Bari, le due squadre gestite dalla famiglia De Laurentiis.

Sia gli azzurri che i biancorossi sono infatti in ritiro proprio a Parma in vista degli impegni di domani sera. Il Napoli affronterà al Tardini lo stesso Parma di Roberto D’Aversa, mentre il Bari sarà impegnato nell’importantissima finale dei Play-off di Serie C a Reggio Emilia contro la Reggiana per conquistare la promozione in Serie B.

