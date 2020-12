Le ultime da Castelvolturno: ancora terapie e palestra per Osimhen

Le ultime da Castelvolturno. Dopo il successo sulla Sampdoria, il Napoli si è allenato questa mattina al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma mercoledì a San Siro alle ore 20.45 per la 12esima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico in palestra per coloro che sono andati in campo ieri contro la Samp dall’inizio.

Gli altri uomini della rosa hanno svolto lavoro sul campo iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercizi di passing drill e seduta tecnica con conclusioni in porta.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro in campo e palestra per Osimhen.

