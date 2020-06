Le ultime dal Consiglio Federale: playoff in caso di nuovo stop. Le decisioni per Serie B e C

Le ultime dal Consiglio Federale: playoff in caso di nuovo stop. Questo quanto riportato da SkySport 24.

Serie A

In caso di nuovo stop dunque ci saranno playoff e playout. L’alternativa sarà quella di utilizzare l’algoritmo per stilare la classifica.

Serie B

Approvati all’unanimità anche la disputa di playoff e playout in Serie B. Mentre è ufficiale la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, prima nei rispettivi gironi di Serie C al momento dello stop dei campionati.

Serie C

Decretate le promozione di Monza, Vicenza e Reggina, la Serie C ripartirà con playoff e playout

