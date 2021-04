Le ultime dal Consiglio Federale. Nella giornata di oggi si discute di come tutelarsi dopo il caos Superlega.

Secondo quanto riporta Sky Sport si starebbe pensando a un documento di esclusività da far firmare a tutti i club prima dell’inizio del campionato. Il documento vieterebbe ai club di partecipare ad altre competizioni che siano fuori dall’egida della Federazione internazionale. Ovviamente chi non lo firmerà non potrebbe iscriversi al campionato di Serie A.

Comments

comments