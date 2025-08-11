Le ultime su Juanlu Sanchez

Il Napoli e il mercato dei terzini, oltre a Gutierrez c’è Juanlu Sanchez. Il calciatore avredde detto: “O mi date al Napoli o resto qui al Siviglia” (fonte Rai)

“Juanlu ha rifiutato Nottingham e Wolverhampton. Solo che il Napoli ha offerto 17 milioni, gli inglesi il 20% sulla futura rivendita più 20 milioni. Nel frattempo nell’amichevole giocata contro il Girona, gli spagnoli hanno offerto Martinez, terzino destro, al Napoli, che sta valutando”. A riferirlo: Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’

