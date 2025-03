Le ultime su Neres, Mazzocchi e McTominay (CdS)

David Neres è sulla via del recupero, ma il Napoli è vicino alla sosta e vuole evitare ogni tipo di rischio. Le ultime anche su Mazzocchi e McTominay che sta bene (Corriere dello Sport)

Pasquale Mazzocchi ha avuto un problema al soleo della gamba destra: il terzino ha smaltito l’infortunio, ha ricominciato a lavorare full time e ora niente gli impedisce di essere nella lista dei convocati per la trasferta di Venezia. Conte ha una soluzione di contenimento in più sulle fasce.

Su David Neres: ha saltato le ultime quattro partite, ci può essere lo spiraglio per la convocazione, per fargli respirare un’aria che gli manca dal 9 febbraio contro l’Udinese, quando si procurò lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Il suo rientro si avvicina, ma Conte e lo staff medico non hanno ancora deciso se farà parte del gruppo in partenza domani o se tornerà direttamente dopo la sosta, per la grande sfida contro il Milan al Maradona.

David non ha il problema di Anguissa: non è stato convocato dal Brasile e avrà dunque a disposizione due settimane per lavorare con il gruppo. A Venezia, anche se dovesse esserci un suo ritorno in gruppo, non partirà titolare e la formazione sarà la stessa dell’ultima gara contro la Fiorentina. Meret tra i pali, poi Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa. Politano a destra, Spinazzola a sinistra, il doppio play Lobotka-Gilmour con McTominay un po’ più alto. Un 3-5-2 che diventa 4-2-4 quando si distende in avanti per supportare Lukaku e Raspadori, decisivo all’andata nella vittoria per 1-0. Sarà l’ultima fatica prima della sosta e al rientro, il 30 marzo, ci sarà il Milan a Fuorigrotta.

Ai suoi ritmi fa notizia anche una sostituzione sfiorando il novantesimo. Ma Scott McTominay sta bene, contro la Fiorentina è uscito solo per un affaticamento, l’accumulo delle energie in una partita dispendiosa, in un campionato che sta attraversando giocandole tutte. Domenica scorsa la ventiquattresima consecutiva da titolare, una sorta di insostituibile che al minuto 86 ha avvertito la lecita e umana necessità di farsi da parte, ma solo per ricominciare. Scott si prepara per un’altra sfida, quella di domenica a Venezia.

