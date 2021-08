League of Legends, i Mondiali 2021 non dovrebbero disputarsi in Cina

Il portale online Upcomer riporta una notizia clamorosa che interessa i Mondiali 2021 di League of Legends che si disputeranno tra poco.

A quanto pare, infatti, Riot Games è pronta ad annunciare che i Mondiali non si disupteranno più in Cina ma in Europa. Il cambio di sede è dovuto ai problemi riscontrati dalla stessa Riot per assicurare un viaggio sicuro ai propri membri della production crew.

Inoltre, i team nordamericani della League Championship Series sono ancora impegnati ad ottenere i permessi necessari per i visti. Un rappresentante delle comunicazioni di Riot, lunedì, ha riferito che “maggiori informazioni arriveranno sui social nella giornata di domani”. In Cina i Mondiali sarebbero stati ospitati in diverse città: Shanghai, Qingdao, Wuhan, Chendu e Shenzen.

L’ultima volta che l’Europa ha ospitato i Mondiali di League of Legends era il 2019, Mondiali che si disputarono nelle città di Berlino, Madrid e Parigi. Non resta che attendere il comunicato da parte di Riot Games per l’eventuale ufficialità.

