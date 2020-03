L’Atalanta dilaga in casa del Lecce vincendo con l’ennesima goleada della stagione.

Il punteggio finale di 2-7 è stato deciso dall’autorete di Donati e dai gol di Zapata (Tripletta) Ilicic, Muriel e Malinovsky per l’Atalanta mentre sono stati inutili i gol di Saponara e Donati per i padroni di casa. Con questa vittoria i bergamaschi consolidano il quarto posto valido per l’accesso alla prossima Champions.

