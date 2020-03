Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali dell’unica partita che si gioca alle 15

Lecce-Atalanta è l’unica partita che si svolgerà oggi alle 15, dopo il rinvio di ieri; di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Saponara, Mancosu; Lapadula. All. Liverani.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino;Hatebeur, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Per il match, tra l’altro, ci sarà un controllo delle temperature per chi vedrà la partita. Controllo che avverrà in due modi: tre squadre (Crocerossa, 118 e Questura) dove c’è il settore ospiti, con controlli precauzionali estesi a tutti i tifosi dell’Atalanta pronti ad entrare nell’impianto; negli altri settori ci sono cordoni della Crocerossa.

