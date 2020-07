Il Lecce batte la Lazio per 2-1 nell’anticipo delle 19:30 del martedì della 31 giornata del campionato di Serie A.

Decidono il punteggio i gol di Babacar e Lucioni per il Lecce e di Caicedo per la Lazio. I biancocelesti perdono la terza partita nelle ultime cinque giocate e vedono svanire quasi del tutto il sogno Scudetto. Per i giallorossi arriva una vittoria pesantissima in chiave salvezza dato che permette loro di uscire dalla zona retrocessione in attesa di Genoa-Napoli.

