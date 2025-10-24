Lecce-Napoli: info per i tifosi azzurri.

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Lecce – Napoli, in programma martedì 28 ottobre 2025, alle ore 18:30 allo stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di giovedì 23 ottobre 2025, esclusivamente presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket, il cui elenco è disponibile al seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, così come stabilito dalle autorità competenti.I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di lunedì 27 ottobre 2025.È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.Prezzi. Settore Ospiti: Intero: € 25,00. Ridotto under 14: € 13,00.Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso ed il regolamento d’uso dello stadio

