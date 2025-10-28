Lecce-Napoli: La probabile formazione degli azzurri

A Lecce alle 18.30 in campo il Napoli potrebbe scendere così:
Savic
Di Lorenzo Beukema Buongiorno Oliveta
Anguissa Gilmour Elmas
Politano Lucca Noa Lang
A Lecce alle 18.30 in campo il Napoli potrebbe scendere così:
Savic
Di Lorenzo Beukema Buongiorno Oliveta
Anguissa Gilmour Elmas
Politano Lucca Noa Lang
Napoli: Finalmente trasferta aperta ecco quanti saranno a Lecce.
Giuffredi e Bergonzi a confronto nel Processo del Lunedì
Canale8 Mario Giuffredi:”Ci vuole una misura unica nelle valutazioni di chi commenta. Il Napoli a gennaio può prendere due centrocampisti. Conte crede in Marianucci e Vergara”.
Sky: La probabile formazione del Napoli.
Napoli: Due titolari recuperati per Lecce
Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Il suo successore potrebbe essere…
Napoli:De Bruyne tra i 3/4 mesi per riaverlo a disposizione
Il comunicato del Napoli sulle condizioni di De Bruyne
Designati arbitro e collaboratori per Lecce-Napoli
Napoli: Il comunicato del club dopo le accuse di Bergonzi a Di Lorenzo.