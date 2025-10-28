Napoli

Lecce-Napoli: La probabile formazione degli azzurri

Pubblicato il

A Lecce alle 18.30 in campo il Napoli potrebbe scendere così:

Savic

Di Lorenzo Beukema Buongiorno Oliveta

Anguissa Gilmour Elmas

Politano Lucca Noa Lang

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top