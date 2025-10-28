Lecce-Napoli: le formazioni ufficiali

Lecce-Napoli: Conte ha deciso chi scenderà in campo alle 18:30 con il Lecce
Savic
Di Lorenzo JJesus Buongiorno Olivera
Anguissa Gilmour Elmas
Politano Lucca Noa Lang
Lecce-Napoli: Conte ha deciso chi scenderà in campo alle 18:30 con il Lecce
Savic
Di Lorenzo JJesus Buongiorno Olivera
Anguissa Gilmour Elmas
Politano Lucca Noa Lang
De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra
Valentina De Laurentiis:”Il Napoli non è solo una squadra di calcio ma un simbolo”.
Lecce-Napoli: La probabile formazione degli azzurri
Open Var il commento di Rocchi e l’audio di Napoli-Inter.
Lukaku: ipotesi rientro
Napoli: Finalmente trasferta aperta ecco quanti saranno a Lecce.
Giuffredi e Bergonzi a confronto nel Processo del Lunedì
Canale8 Mario Giuffredi:”Ci vuole una misura unica nelle valutazioni di chi commenta. Il Napoli a gennaio può prendere due centrocampisti. Conte crede in Marianucci e Vergara”.
Sky: La probabile formazione del Napoli.
Napoli: Due titolari recuperati per Lecce