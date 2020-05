Lega Pro, si va verso la sospensione del campionato: si attenderà il Consiglio Federale di domani

Si è appena conclusa l’assemblea di Lega Pro, nella quale si è discusso del futuro dei campionati, per proporre eventuali soluzioni al Consiglio Federale di domani.

Secondo quanto emerso finora, la decisione presa sarebbe quella di sospendere definitivamente la stagione in corso, ritenendo impossibile il pieno ritorno all’attività sportiva. Una decisione che ha visto d’accordo praticamente tutti i club, che hanno anche scelto di congelare le retrocessioni (e di conseguenza anche le promozioni dalla Serie D). Per quanto riguarda, invece, le promozioni, saranno Monza, Vicenza e Reggina a salire in Serie B, ovvero le tre squadre in testa ai vari gironi. Per quanto riguarda la quarta promossa, invece, è stato molto più complicato raggiungere un’intesa, anche a causa dei tanti club coinvolti in tale valutazione; alla fine l’Assemblea ha votato per il criterio legato al merito sportivo: dovrebbe essere, dunque, il Carpi, in base alla media ponderata che emerge dal rapporto gare giocate-punti. La stagione di C è da considerarsi chiusa, in attesa dei verdetti del Consiglio Federale.

