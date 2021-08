Lega Serie A con i club sui Nazionali, sono in cinque che potrebbero restare a Napoli

Nella giornata di ieri è arrivato il supporto della Lega Serie A ai club che decideranno di non mandare i propri giocatori in Nazionale.

In particolare, il sostegno riguarda la decisione di non mandare i giocatori in Nazionale per le zone più a rischio Covid. Una situazione che, ovviamente, interessa molto da vicino anche il Napoli; De Laurentiis ha sempre sottolineato il sovraccarico nel calendario con le soste delle nazionali ed in questo caso si trova un fronte compatto.

Per il Napoli, questo si tramuta nella possibilità che ben cinque azzurri potrebbero rimanere alla corte di Spalletti nel corso della sosta. Nel dettaglio, stiamo parlando di Lozano, Ospina, Koulibaly, Osimhen e (forse) Elmas. Con la Coppa d’Africa in programma a gennaio, tra l’altro, questo precedente potrebbe venire proprio in aiuto del Napoli di De Laurentiis.

Lo scorso novembre, infatti, Osimhen si infortunò alla spalla giocando con la sua Nigeria ed al rientro a Napoli fu trovato positivo al Covid. Tra l’altro, ragionando in termini più stretti a livello di tempi, dopo la sosta di settembre ci sarà il big match contro la Juventus per gli azzurri. Ed affrontarlo sapendo che i cinque sono rimasti a Napoli ha tutto un altro sapore, se si può dire così.

