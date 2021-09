Lega Serie A e EA Sports annunciano la partnership per la eSerie A TIM

La eSerie A TIM cambia. Lega Serie A e EA Sports annunciano la partnership che riguarda il campionato eSport, che si giocherà solo su FIFA 22.

Nelle ultime edizioni il campionato eSport della eSerie A si è giocato sia su FIFA 22 che su eFootball PES (ora solo eFootball); il nuovo accordo include 14 squadre su 20 in licenza esclusiva. Inoltre, il nuovo accordo prevede che EA Sports sarà partner della Supercoppa Italiana. Dall’edizione 2022-23 si chiamerà EA Sports Supercup e non più PS5 Supercup.

La prossima eSerie A TIM, quindi, si giocherà solo su FIFA 22. L’ad della Lega Serie A, De Siervo, ha commentato così l’accordo:

“La collaborazione tra Lega Serie A e EA Sports è un’opportunità unica per fornire una maggiore visibilità ai nostri Club e ai nostri giocatori per gli anni a venire. Come abbiamo già dimostrato con la eSerie A Tim, EA Sports è il partner perfetto per noi. Del resto, condividiamo gli stessi obiettivi e l’impegno a far progredire il gioco del calcio in tutto il mondo.”

fonte: esportsmag.

Comments

comments