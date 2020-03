Lega Serie A, in primo piano la sospensione degli stipendi ai calciatori

Nell’assemblea di Lega Serie A di ieri, i presidenti hanno messo in primo piano la sospensione degli stipendi dei calciatori.

A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che riporta di come sarà chiesto ai calciatori di contribuire per contenere i danni. Ogni club ha creato un documento dove mette in luce le perdite che rischia di avere e ha inviato alla Lega alcune proposte per contenere i danni.

La proposta per l’AIC riguarda il fatto di sospendere i pagamenti ai calciatori che vanno dal primo giorno di inattività fino alla ripresa; in più, si vuole cercare di trovare una contrattazione collettiva, per evitare l’agire dei singoli, ed estendere gli sviluppi anche agli altri campionati europei.

