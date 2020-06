Oggi, alle ore 17 e 30, si riunirà in consiglio la Lega Serie A per parlare di svariati argomenti importanti in vista della ripresa del calcio.

Gli argomenti che saranno trattati riguardano gli orari delle partite di Coppa Italia e del protocollo per l’eventuale quarantena della squadra. Inoltre si parlerà anche della gestione dei calciatori in prestito e di quelli in scadenza, argomento molto caldo soprattutto negli ultimi giorni.

