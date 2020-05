Lega-TV, niente accordo possibile ricorso al Tribunale

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola non ha avuto esiti positivi la riunione tra la Lega di Serie A e le TV per trovare un accordo per l’ultima rata da versare per la stagione 2019-2020.

Ieri l’a.d. della Lega di A, Luigi De Siervo, è stato impegnato in una call con i rappresentanti dei due licenziatari tv, Sky e Dazn e con Img, intermediario per l’estero.

Non ci sono stati colpi di scena, ognuno resta sulle proprie posizioni ma non si è ancora alla battaglia aperta.

Società e Lega ribadiscono la necessità di ottenere il pagamento della sesta rata.

I broadcaster provvederanno solo se otterranno un prezzo ribassato. Altrimenti niente saldo.

Inoltre la Lega potrebbe pensare a una decurtazione sui diritti TV del prossimo anno che però Sky chiede

invece sia fatto subito: 120 milioni di sconto se il campionato ripartirà, 255 in caso di stop definitivo alle

competizioni. Proposta che per club e Lega resta irricevibile.

De Siervo può rivalersi sulle TV in Tribunale. Se la Lega non ottiene i pagamenti, l’a.d. ha il mandato conferitogli dall’assemblea per ufficializzare i decreti ingiuntivi.

