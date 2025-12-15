Legge di bilancio i fondi per lo sport

Con la Legge di Bilancio 2026, il Governo, aumenta i finanziamenti, il cui contributo sarà di

30 milioni rispetto alla dotazione prevista per il 2025, e salirà di altri 10 milioni nel 2027.

Inoltre sono stati stanziati 60 milioni per le Olimpiadi di Milano Cortina.

Questo quanto previsto dal

pacchetto di emendamenti in discussione in materia di sport.

Il finanziamento previsto per il CONI, Sport e Salute e Nado (Agenzia antidoping), disciplinato dalla

Legge di Bilancio 2019, Legge 178/2018, è stabilito nella misura del 32% delle imposte incassate

dallo Stato derivanti dai versamenti IVA IRAP E IRPEF nei settori relativi alla gestione di impianti

sportivi, attività dei club sportivi palestre ed altre attività inerenti il settore sport.

Ad essere modificato è l’importo dello stanziamento che non potrà essere inferiore a 440 milioni, cioè

30 milioni in più rispetto allo scorso anno.

Le risorse verranno ripartite e destinate per 45 milioni al CONI, per finanziare le spese relative al

sostentamento e del funzionamento e delle sue attività istituzionali

e per la copertura dei costi e degli

oneri relativi alla preparazione olimpica ed al supporto della delegazione italiana.

Altri 7.7 milioni saranno stanziati per la Nado e per 385.3 milioni di euro a Sport e Salute,

dei quali

292.3 milioni annui saranno utilizzati per finanziare le federazioni per le discipline sportive

associative dei gruppi sportivi e degli enti di promozione.

