Legia, Golebiewski: “Vorrei il supporto dei tifosi per la gara di giovedì, col Napoli con l’idea di vincere”

“Vedo dai ragazzi che non sono molto entusiasti di questa situazione, proprio come me. Dobbiamo sistemare le cose perché nessuno lo farà per noi. I tifosi, il presidente e il direttore sportivo non giocheranno a calcio per noi. Entro giovedì vorrei preparare la squadra quanto basta per giocare contro il Napoli con l’idea di poter vincere. Siamo professionisti, i tifosi hanno il diritto di pretendere da noi un gioco migliore.