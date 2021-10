Legia, Michniewicz in conferenza: “Napoli? Non per presunzione ma abbiamo sensazioni positive”

Czesław Michniewicz, allenatore polacco del Legia Varsavia, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Napoli.



“Non è una partita facile. Qui si sono svolte già tante partite importanti, il Napoli è forte, ma noi vogliamo giocare bene. Spero di fare il meglio. Non c’è assolutamente presunzione, ci sono solo sensazioni positive”.

Ha intenzione di schierare le riserve in modo da preservare i titolari per il campionato? “No, assolutamente no. Sarà una partita che affronteremo normalmente, ossia facendo il meglio. Sarà importante la fase difensiva contro il Napoli”.

