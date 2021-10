Legia, Miszta: “Con Osimhen il gioco del Napoli migliora”

Il portiere del Legia Varsavia Cezary Miszta, ha analizzato il ko per 3-0 contro il Napoli ai media polacchi. Le sue parole.

“Abbiamo avuto due situazioni, se le avessimo concretizzate la gara sarebbe andata diversamente. Abbiamo lottato, abbiamo fatto quello che potevamo, ma purtroppo il risultato è questo. Ho fatto buoni interventi, ma non è bastato. Il Napoli doveva vincere, ha spinto, ci teneva come avevano detto nelle dichiarazioni della vigilia. Sapevamo delle difficoltà della gara, il Napoli è una squadra di grande classe, era dura, poi con Osimhen il loro gioco è migliorato. Ed ora dobbiamo guardare avanti.

Girone? Non so se il Napoli è la più forte, anche il Leicester è un’ottima squadra. Col Leicester siamo riusciti a tenere più palla, per fare meglio dovremo giocare di più”.

Comments

comments