Legia Varsavia, Lopes: “Si vince e si perde insieme. Dobbiamo invertire la tendenza”

Ai canali ufficiali del Legia Varsavia, dopo l’ennesima sconfitta, è intervenuto l’attaccante Rafael Lopes per parlare del momento.

Queste le parole dell’attaccante ai canali ufficiali del club:

“Tutti sono da biasimare. Non solo chi ha giocato, ma ognuno di noi: come squadra si vince e si perde insieme. Dobbiamo invertire questa tendenza. So che l’abbiamo detto molte volte in questa stagione, ma queste sono le uniche parole che posso dire a questo punto. Mi dispiace per i tifosi, non se lo meritano. Sono sempre con noi e capisco i loro sentimenti.

Amano questo club, vengono ad ogni partita, non importa se in casa o in trasferta. Lasciano le loro famiglie a casa per sostenere il club che amano dagli spalti. Dobbiamo dare di più per loro. Non solo per loro, ma per noi stessi e l’intero club. Solo dando ancora di più di noi stessi potremo fare la differenza. Non ci arrenderemo mai.

Ci siamo trovati in un momento molto difficile. Molto. Siamo in un tunnel buio e dobbiamo assicurarci di trovare la luce alla fine. Come calciatori, ci vergogniamo di quanto stiamo facendo. Ma lo cambieremo, troveremo una via d’uscita, ne sono sicuro. Dobbiamo guardarci allo specchio, vedere cosa stiamo facendo di sbagliato e ce n’è molto.

Abbiamo perso tante partite, abbiamo perso tanti gol. Ma la colpa è di tutti noi, non quattro, non tre, ma tutti noi. Siamo una squadra, siamo una famiglia e come famiglia dobbiamo risolvere questo problema. E lo risolveremo.“

