Legia Varsavia-Napoli 1-4: le nostre pagelle

Nella quarta giornata dei gironi eliminatori di Europa League il Napoli ha affrontato i polacchi del Legia Varsavia. le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 6,5 – Partita approcciata con la mentalità di fare la partita e occupare la metà campo avversaria ma non con la giusta determinazione anche se il Legia ha tirato una sola volta in porta. Nella ripresa la squadra è cresciuta proprio in determinazione e le correzioni apportate alla formazione iniziale con le sostituzioni hanno dato i frutti sperati. Da rivedere qualche sofferenza di troppo nelle ripartenze avversarie.

MERET: S.V. – Incolpevole sul gol, salvato dal palo sulla seconda occasione dei polacchi poi si è goduto la partita dalla porta.

DI LORENZO: 7 – Ancora una partita di alta qualità e con tanta quantità, ingannato dal ripiegamento difensivo ‘zoppo’ di Lozano in occasione del gol polacco.

RRAHMANI: 7 – Chiude bene ogni varco e nel finale si fa vedere anche in zona gol.

KOULIBALY: 7 – Copre la sua zona e aiuta anche Juan Jesus, aiuta nell’impostare l’azione e fa anche alcune delle sue chiusure.

JUAN JESUS: 6 – Quando agisce da difensore non sbaglia nulla, in fase di spinta e di appoggio alla manovra ha fatto quel che ha potuto con tanto impegno.

DEMME: 6 – Riferimento iniziale nell’impostazione dell’azione lo fa in maniera diligente con qualche buona imbucata, cala alla distanza.

ANGUISSA: 6,5 – Sempre elegante nelle giocate ed efficace nelle chiusure, gli è mancata lucidità nella rifinitura.

LOZANO : 6,5 – Sul gol si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, tata corsa fatta soprattutto di quantità anche se è riuscito a saltare l’uomo in almeno un paio di occasioni.

ZIELINSKI: 6,5 – Inizio positivo calandosi un po’ nei panni del regista avanzato vista l’assenza di Insigne e Fabiàn, colpisce una traversa, si procura e realizza un rigore, ma prestazione a corrente alternata.

ELMAS: 6 – Non una delle sue migliori prestazioni anche per la poca concretezza che non ha sostenuto la buona volontà.

PETAGNA: 6,5 – Con il fisico è bravo a creare qualche occasione poi la perla di altruismo sul gol di Lozano

LOBOTKA (dal 65′ al posto di Demma): 6 – Qualche accelerazione che da velocità alla manovra, non sbaglia nulla.

POLITANO (dal 65′ al posto di Elmas): 6 – Entra con grande vivacità e si guadagna il rigore del vantaggio, poi cerca con caparbietà il gol personale.

MERTENS (dal 72′ al posto di Zielinski): 7 – Un rigore segnato da campione e un filtrante da fuoriclasse sul terzo gol, Ciro sta tornando.

OUNAS (dall’82′ al posto di Lozano): 7 – Pochi minuti gli sono sufficienti per regalare alla platea un grandissimo gol.

ZANOLI (dall’82’ al posto di Petagna): S.V. – Pochi minuti giocati con grande personalità.

ARBITRO VISSER (Belgio): 4 – Nel primo tempo si fa condizionare dal focoso pubblico locale e sbaglia molte decisioni, grazia di qualche cartellino i polacchi, poi quando il vantaggio del Napoli ha spento l’entusiasmo del pubblico locale le ha indovinate tutte.

